Bolesna prawda o dzieciństwie Kingi Zawodnik

Jest to pierwsza kampania i pierwsze tak otwarte wyznanie Kingi Zawodnik. To właśnie jej historia pchnęła kampanię na właściwe tory. Kinga Zawodnik po raz pierwszy otwarcie opowiedziała o swoim trudnym dzieciństwie i wykluczeniu społecznym. Dzieciństwo Kingi usiane było pasmami bólu i cierpienia oraz braku akceptacji. Nikt nie potrafił by tak realistycznie oddać traumatycznych przeżyć z dzieciństwa jak ona, szczególną odwagą wykazały się też dziewczynki odgrywające w spocie rolę Kingi w jej latach młodości są to Milena Kita oraz Julka Grabowska. Kinga, pamięta jak niejednokrotnie musiała bronić nie tylko siebie ale i zastraszanego brata. Jedynymi osobami wspierającymi Kingę w jej walce byli jej rodzice, a obecnie mama gwiazdy. Paradoksalnie przeżycia z dzieciństwa wzmocniły Kingę psychicznie i stworzyły silną, otwartą i mimo wszystko, uśmiechniętą kobietę, która swoim optymizmem potrafi porwać miliony ludzi, a swoje doświadczenia wykorzystać w niesieniu pomocy innym.

,,Powiem Wam jak to było. Podczas kręcenia spotu dla Fundacji Natura&Zdrowie nieraz płakałam. Ale mimo, że bolało, że było trudno, zrobiłam to, bo wiem, że warto. Warto ponieważ gdzieś na świecie żyje teraz taka mała Kinga, która tego bardzo potrzebuje. Potrzebuje wiedzieć, że nie jest sama, że jej życie nie jest przekreślone tylko dlatego, że choruje na otyłość.

Chcę Wam wszystkim powiedzieć, przekazać, że WARTO WALCZYĆ O SWOJE ZDROWIE TAK SAMO JAK O SWOJE MARZENIA...''

Kinga Zawodnik

Zwalczanie otyłości i świadomość choroby, to jedne z kluczowych tematów zagrożeń współczesnej cywilizacji. Obecnie na świecie z powodu nadwagi umiera więcej osób niż z powodu niedożywienia. W Polsce z roku na rok, przybywa osób otyłych - gdzie znaczący procent stanową dzieci. Pandemia Covid-19 przyczyniła się znacznie do przyrostu wagi również u najmłodszych.

Jednocześnie nie notuje się wzrostu podejmowanych działań służących wykrywaniu i zwalczaniu otyłości, zwłaszcza u dzieci. Dzisiaj prawie połowa z nich nie jest w Polsce diagnozowana pod kątem otyłości. Czas to zmienić nasza kampania ma zapoczątkować dobre praktyki w tej dziedzinie.